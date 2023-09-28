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NYT: контрнаступление ВСУ оказалось дорогостоящим, а эффект – минимальным

28 сентября 2023 10:03
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Контрнаступление украинских войск, как отмечает The New York Times, дало минимальный результат и потребовало слишком высоких затрат, сообщает РИА Новости.

Российскими войсками созданы мощные минные поля и фортификационные укрепления, что делает каждую вылазку крайне дорогостоящей.

С 4 июня украинские войска предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным президента РФ Владимира Путина к этому моменты  потери Киева составили 71,5 тыс. человек, около 18,5 тыс. танков и другой бронетехники. Главы Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за один месяц потери Украины составили более 17 тыс. человек. Существенных результатов контрнаступление не принесло.

# Международная политика

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