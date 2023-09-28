NYT: контрнаступление ВСУ оказалось дорогостоящим, а эффект – минимальным

Контрнаступление украинских войск, как отмечает The New York Times, дало минимальный результат и потребовало слишком высоких затрат, сообщает РИА Новости.

Российскими войсками созданы мощные минные поля и фортификационные укрепления, что делает каждую вылазку крайне дорогостоящей.

С 4 июня украинские войска предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным президента РФ Владимира Путина к этому моменты потери Киева составили 71,5 тыс. человек, около 18,5 тыс. танков и другой бронетехники. Главы Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за один месяц потери Украины составили более 17 тыс. человек. Существенных результатов контрнаступление не принесло.