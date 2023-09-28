НАТО направит в Литву два самолета AWACS для слежки за Россией

В своем заявлении НАТО сообщает, что в Литву из Брюсселя будут отправлены два летательных аппарата AWACS, предназначенные для дальнего выявления и слежения за российской военной активностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление Альянса.

Также уточняется, что временное развертывание самолетов AWACS Airborne Monitoring and Warning System будет осуществляться в Шяуляе, Литва. Первый самолет прибудет в четверг, 28 сентября 2023 г., и будет осуществлять наблюдение за военной активностью России вблизи границ Альянса.