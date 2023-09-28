МИД: белорусов нет среди пострадавших от взрыва в Ташкенте

Белорусов среди пострадавших от взрыва в Ташкенте нет. Об этом сообщил МИД нашей страны. Посольство Беларуси продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате ЧП в столице Узбекистана травмы получили более 160 человек. 15-летний подросток погиб, на него упала оконная рама. Взрыв произошел в районе местного аэропорта. Ночью молния ударила в склад с электромобилями и вызвала пожар. На месте работало 16 экипажей МЧС, только ближе к утру пламя удалось локализовать. В ближайших домах разбиты стекла, повреждены магазины и офисы. Городские власти обещают компенсировать материальный ущерб жильцам пострадавших квартир.