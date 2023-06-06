Столица Чили задыхается от густого смога

Новости Чили. Столица Чили Сантьяго задыхается от густого смога. Уровень загрязнения воздуха намного превысил допустимы нормы. Местных жителей призывают соблюдать осторожность и носить маски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве здравоохранения заявили, что это спровоцировало рост числа случаев респираторных заболеваний у детей. В прошлом году из-за смога городские власти вынуждены были отменить занятия в школах. Среди городов Южной Америки Сантьяго занимает первое место по уровню загрязнения воздуха.