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Столица Чили задыхается от густого смога

06 июня 2023 08:48
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Новости Чили. Столица Чили Сантьяго задыхается от густого смога. Уровень загрязнения воздуха намного превысил допустимы нормы. Местных жителей призывают соблюдать осторожность и носить маски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица Чили задыхается от густого смога-1

В Министерстве здравоохранения заявили, что это спровоцировало рост числа случаев респираторных заболеваний у детей. В прошлом году из-за смога городские власти вынуждены были отменить занятия в школах. Среди городов Южной Америки Сантьяго занимает первое место по уровню загрязнения воздуха.

# Природные катаклизмы # Новости Чили # Фотофакт

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