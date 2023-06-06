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Военный союз Сеула и Вашингтона стал ядерным

06 июня 2023 08:47
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Военный союз Сеула и Вашингтона усилился и стал ядерным. Об этом заявил президент Южной Кореи. Юн Сок Ель отметил, что это стало следствием политики КНДР, которая активно наращивает свой атомный и ракетный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный союз Сеула и Вашингтона стал ядерным-1

Поэтому южнокорейское правительство и военные вынуждены создать железную систему безопасности, которая будет защищать своих граждан. И она основана на более сильном, чем когда-либо, союзе между Южной Кореей и США. Ранее президенты двух стран заявили о быстрых и сокрушительных действиях с использованием всего своего военного потенциала, включая американское ядерное оружие в случае атаки Северной Кореи.

# Международная политика # Юн Сок Ёль # Фотофакт

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