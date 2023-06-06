Вучич признал продажу сербского оружия в Украину через посредников

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не является противником того, что Сербия через посредников продает Киеву боеприпасы. Об этом сербский лидер заявил британской газете Financial Times, сообщает РИА Новости.

Вучич признался, что ознакомлен с информацией правительства США о снабжении Украины сербскими боеприпасами и не планирует препятствовать этому. Он также отметил риски, сопряженные с взаимоотношениями с Москвой и Западом, но при этом подчеркнул, что Сербия не будет содействовать РФ в организации специальных военных операций.

Он заявил, что страна действует нейтрально, но при этом признал возможность появления сербского оружия в Украине. Вучич также заметил, что Сербия присоединилась к резолюции ООН с осуждением и подчиняется ограничениям на реэкспорт.

Также президент Сербии отметил, что не рассчитывает на положительный сдвиг в урегулировании ситуации на севере Косово и Метохии. Прошлым летом столкновения между сербскими демонстрантами и силами безопасности на севере Косова привели к раненым и жертвам среди гражданских лиц и военнослужащих контингента НАТО KFOR. Вучич отметил, что столкновения были спровоцированы полицией самопровозглашенной Республики Косово, а не военными KFOR.