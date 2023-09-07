Старейший планетарий Земли может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости Нидерландов. Старейший планетарий может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока он только номинирован, но уже в сентябре пройдет заседание по данному вопросу.

Королевский планетарий Эйсе Эйсинги находится в нидерландском Франекере. Его построили еще в XVIII веке. Это национальный памятник страны, который к тому же до сих пор работает и принимает гостей.

Франк Белт, работник музея:

Это прекрасный пример того, как люди думали в XVIII веке, в эпоху Просвещения, и как они пытались развивать астрономию и показать ее людям.