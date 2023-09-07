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Старейший планетарий Земли может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

07 сентября 2023 17:08
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Новости Нидерландов. Старейший планетарий может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока он только номинирован, но уже в сентябре пройдет заседание по данному вопросу.

Старейший планетарий Земли может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО-1

Королевский планетарий Эйсе Эйсинги находится в нидерландском Франекере. Его построили еще в XVIII веке. Это национальный памятник страны, который к тому же до сих пор работает и принимает гостей.

Старейший планетарий Земли может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО-4

Франк Белт, работник музея:
Это прекрасный пример того, как люди думали в XVIII веке, в эпоху Просвещения, и как они пытались развивать астрономию и показать ее людям.

Старейший планетарий Земли может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО-7

Планетарий и остальная часть дома Эйсинги – одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей города. Решение о включении ее в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО примут на 45-м заседании Комитета. Оно стартует 10 сентября в Саудовской Аравии.

# ЮНЕСКО # Марина Кишкурно # Фотофакт

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