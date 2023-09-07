Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго

Новости Аргентины. Главные награды чемпионата мира по аргентинскому танго остаются в Буэнос-Айресе. Победу в соревнованиях одержали жители столичного города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Главные награды чемпионата мира по аргентинскому танго остаются в Буэнос-Айресе. Победу в соревнованиях одержали жители столичного города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это Джонни Карвахаль и Суай Кирога. Как рассказали спортсмены, победа на чемпионате была их давней мечтой. Достичь этого уровня – значит достичь вершины. Однако завершать карьеру танцовщики не спешат. Впереди еще долгий путь, считают медалисты.
Суай Кирога, танцовщица:
Мы репетировали вместе девять месяцев, но в целом достичь такого можно только после 20-30 лет танцев.
Чемпионат мира по аргентинскому танго отметил свой 20-летний юбилей. В 2023 году в нем приняли участие 650 пар. Это лучшие спортсмены из 35 стран. Борьба шла до последнего, финал получился крайне зрелищным. А наблюдали за ним с трибун 20 тысяч зрителей.