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Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго

07 сентября 2023 17:04
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Новости Аргентины. Главные награды чемпионата мира по аргентинскому танго остаются в Буэнос-Айресе. Победу в соревнованиях одержали жители столичного города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго-1

Это Джонни Карвахаль и Суай Кирога. Как рассказали спортсмены, победа на чемпионате была их давней мечтой. Достичь этого уровня – значит достичь вершины. Однако завершать карьеру танцовщики не спешат. Впереди еще долгий путь, считают медалисты.

Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго-4

Суай Кирога, танцовщица:
Мы репетировали вместе девять месяцев, но в целом достичь такого можно только после 20-30 лет танцев.

Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго-7

Чемпионат мира по аргентинскому танго отметил свой 20-летний юбилей. В 2023 году в нем приняли участие 650 пар. Это лучшие спортсмены из 35 стран. Борьба шла до последнего, финал получился крайне зрелищным. А наблюдали за ним с трибун 20 тысяч зрителей.

# Танцы # Марина Кишкурно # Новости Аргентины # Фотофакт

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