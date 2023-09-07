Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго

Новости Аргентины. Главные награды чемпионата мира по аргентинскому танго остаются в Буэнос-Айресе. Победу в соревнованиях одержали жители столичного города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Джонни Карвахаль и Суай Кирога. Как рассказали спортсмены, победа на чемпионате была их давней мечтой. Достичь этого уровня – значит достичь вершины. Однако завершать карьеру танцовщики не спешат. Впереди еще долгий путь, считают медалисты.

Суай Кирога, танцовщица:

Мы репетировали вместе девять месяцев, но в целом достичь такого можно только после 20-30 лет танцев.