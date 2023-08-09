Стано заявил, что ЕС не предоставит гарантии безопасности Украине

Европейский союз не сможет предоставить гарантии безопасности Киеву, так как не занимается этим вопросом. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет РИА Новости.

Стано отметил, что Киев может рассчитывать на поддержку Европейского союза в некоторых областях, но вопросом гарантий безопасности занимается НАТО и отдельные государства.

Во вторник, 8 августа, офис президента Украины Зеленского обнародовал документ под названием «Философия украинской формулы мира», где разъяснен каждый из десяти пунктов «формулы мира» по урегулированию конфликта. Так, одним из важных пунктов называется радиационная и ядерная безопасность Украины, а обеспечить ее – компетенция МАГАТЭ. Указывается также, что обеспечение продбезопасности возможно, если украинская агропродукция беспрепятственно будет идти на экспорт через порты Черного моря, а также будут созданы ж/д, автомобильные и речные маршруты по вывозу зерна в европейские страны.

Как сообщал глава офиса украинского президента Андрей Ермак, консультации по гарантиям безопасности для Украины стартуют в августе-сентябре текущего года. В этом вопросе Киев будет взаимодействовать с государствами, которые подписали декларации в Вильнюсе. А на первые договоры Киев рассчитывает до конца 2023 года.