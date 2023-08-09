Великобритания собирается депортировать 200 тысяч мигрантов, в том числе около 40 тысяч детей

Новости Великобритании. Британия намерена депортировать почти 200 тысяч мигрантов. Около 20 % из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие планы у Лондона на ближайшие три года. Правительство уже не раз заявляло о невозможности кормить и содержать такое число гостей. Попытки сэкономить на приезжих Королевством предпринимались: ранее было решено селить мигрантов на баржи вместо отелей. У правозащитников к таким местам размещения немало вопросов. Но власти не спешат на них отвечать.