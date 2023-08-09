Латвия дополнительно усилит охрану погрантерритории вблизи Беларуси

Начиная с 11 августа Латвийская Республика вводит усиленный погранконтроль в уездах, расположенных вблизи границы с Беларусью, пишет РИА Новости.

Причиной данных мер называется возрастание количества случаев пересечения границы незаконно. Усиленный пограничный режим будет действовать с одиннадцатого августа текущего года по десятое февраля 2024 года. Изменения коснутся таких административно-территориальных единиц как Лудзенский край, Краснославский, Даугавпилс, а также Аугшдаугавский край.

Латвийская сторона не говорит о том, что есть попытки провокаций со стороны Беларуси, однако заявляет, что якобы фиксируется тенденция увеличения числа попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.