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Власти Испании ввели ограничение на использование воды в некоторых регионах из-за засухи

09 августа 2023 06:56
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Новости Испании. Засуха снова испытывает на прочность Испанию. Проблемы в 22-х населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Испании ввели ограничение на использование воды в некоторых регионах из-за засухи-1

О дефиците воды заявили 25 тысяч жителей. Власти ввели ограничение на использование этого ресурса в ряде регионов. В Испании зарегистрировано самое засушливое начало года. Крупнейшее водохранилище на северо-востоке страны заполнено всего на 20 %.

# Погода # Новости Испании # Фотофакт

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