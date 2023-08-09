Власти Испании ввели ограничение на использование воды в некоторых регионах из-за засухи

Новости Испании. Засуха снова испытывает на прочность Испанию. Проблемы в 22-х населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О дефиците воды заявили 25 тысяч жителей. Власти ввели ограничение на использование этого ресурса в ряде регионов. В Испании зарегистрировано самое засушливое начало года. Крупнейшее водохранилище на северо-востоке страны заполнено всего на 20 %.