В Китае автобус с шахтёрами попал в ДТП: погибли не менее 20 человек, ещё около 30 пострадали

Новости Китая. Авария произошла в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Авария произошла в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автобус одной из угледобывающих компаний перевозил рабочих по узкому туннелю шахты. На одном из поворотов у него отказали тормоза, и тяжелая машина протаранила стену.
На месте работают спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.