Новости Грузии. 85 лет 25 августа исполняется кинорежиссеру Георгию Данелия. Он родился в Тбилиси, закончил Московский архитектурный институт и курсы при «Мосфильме», там же дебютировал как режиссер. В 80 годах стал художественным руководителем киностудии «Ритм» и киноконцерна «Мосфильм». Автор нескольких книг и легендарных фильмов: «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза». Сегодня Георгий Данелия говорит, что он «уже все сказал» своему зрителю как режиссер, сценарист и актер. Но дома у мастера есть коллекция барабанов и мольберт, ежедневно он занимается музыкой и живописью.

С праздником режиссера поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.