Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Новости мира. Также власти Боливарианской Республики решили временно закрыть три пограничных моста, объясняя данный шаг угрозой суверенитету страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной таких действий стало запланированное прибытие конвоя с гуманитарной помощью для Венесуэлы, в основном от США.

Правительство Мадуро намерено не допустить ввоз ее в страну и уже закрыло наземную границу с Бразилией и морскую – с Малыми Антильскими островами. Также не исключается возможность дальнейшего закрытия границы и с Колумбией.