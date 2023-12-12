Песков: встреча Байдена и Зеленского не повлияет на ход СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не окажут никакого влияния на ход проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

«Изменить ситуацию на поле боя это не может», – подчеркнул Песков.

Он отметил, что вложенные в Украину миллиарды долларов не привели ее к успеху на полях сражений. Также Песков подчеркнул, что в Кремле будут пристально следить за ходом встречи лидеров США и Украины. Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря, и в тот же самый день Зеленский был приглашен выступить в Сенате Конгресса.

Тем не менее ряд республиканцев высказались против дальнейшего предоставления Киеву финансовой помощи.