Прямой эфир

США заблокировали резолюцию о вступлении Палестины в ООН

19 апреля 2024 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США заблокировали резолюцию о вступлении Палестины в ООН. Штаты применили в отношении страны право вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США заблокировали резолюцию о вступлении Палестины в ООН-1

Палестина осудила данное решение, назвав его несправедливым и неэтичным. За принятие документа, проект которого был предложен Алжиром, проголосовали 12 членов Совета безопасности. Великобритания и Швейцария воздержались, против выступили только США. Заявку Палестины на вступление в организацию ООН начала рассматривать 4 апреля. Сейчас страна имеет статус постоянного наблюдателя. Представители Палестины могут посещать большинство заседаний, но права голоса не имеют.

# Международная политика # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде раскрыли крупнейшую кражу золота на 15 млн долларов
19 апреля 2024 07:02

В Канаде раскрыли крупнейшую кражу золота на 15 млн долларов

В Великобритании дорожает аренда жилья
19 апреля 2024 06:53

В Великобритании дорожает аренда жилья

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану
19 апреля 2024 06:24

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану

Наводнения в Кении унесли жизни 13 человек
19 апреля 2024 06:18

Наводнения в Кении унесли жизни 13 человек

Две девочки во Франции ранены в результате нападения с ножом
18 апреля 2024 19:50

Две девочки во Франции ранены в результате нападения с ножом

В Украине хотят мобилизовать политических беженцев из России и Беларуси
18 апреля 2024 16:57

В Украине хотят мобилизовать политических беженцев из России и Беларуси

Тело дяди Байдена не нашли из-за людоедов, заявил президент США
18 апреля 2024 15:13

Тело дяди Байдена не нашли из-за людоедов, заявил президент США

Иран пригрозил Израилю уничтожить все объекты равнозначным ударом
18 апреля 2024 14:48

Иран пригрозил Израилю уничтожить все объекты равнозначным ударом

Запорожскую АЭС вновь атаковали беспилотником
18 апреля 2024 13:42

Запорожскую АЭС вновь атаковали беспилотником

В Британии возникла нехватка жизненно важных лекарств
18 апреля 2024 13:41

В Британии возникла нехватка жизненно важных лекарств

В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным
18 апреля 2024 13:19

В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву
18 апреля 2024 13:09

Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву