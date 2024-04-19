США заблокировали резолюцию о вступлении Палестины в ООН. Штаты применили в отношении страны право вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестина осудила данное решение, назвав его несправедливым и неэтичным. За принятие документа, проект которого был предложен Алжиром, проголосовали 12 членов Совета безопасности. Великобритания и Швейцария воздержались, против выступили только США. Заявку Палестины на вступление в организацию ООН начала рассматривать 4 апреля. Сейчас страна имеет статус постоянного наблюдателя. Представители Палестины могут посещать большинство заседаний, но права голоса не имеют.