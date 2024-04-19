Прямой эфир

В Канаде раскрыли крупнейшую кражу золота на 15 млн долларов

19 апреля 2024 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арестованы виновники крупнейшей в истории Канады кражи золота. Год назад из аэропорта в Торонто вынесли слитки на 15 миллионов долларов. И вот теперь арестованы шесть подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде раскрыли крупнейшую кражу золота на 15 млн долларов-1

Это бывшие сотрудники местной авиакомпании. В ходе обыска полиция изъяла у них 65 единиц огнестрельного оружия. Расследование продолжается. Известно, что ценный груз доставили из Швейцарии. Вскоре после разгрузки самолета золото исчезло. В полиции полагают, что похитители переплавляли и продавали его, а на выручку закупали оружие.

# Криминал # Новости Канады

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании дорожает аренда жилья
19 апреля 2024 06:53

В Великобритании дорожает аренда жилья

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану
19 апреля 2024 06:24

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану

Наводнения в Кении унесли жизни 13 человек
19 апреля 2024 06:18

Наводнения в Кении унесли жизни 13 человек

Две девочки во Франции ранены в результате нападения с ножом
18 апреля 2024 19:50

Две девочки во Франции ранены в результате нападения с ножом

В Украине хотят мобилизовать политических беженцев из России и Беларуси
18 апреля 2024 16:57

В Украине хотят мобилизовать политических беженцев из России и Беларуси

Тело дяди Байдена не нашли из-за людоедов, заявил президент США
18 апреля 2024 15:13

Тело дяди Байдена не нашли из-за людоедов, заявил президент США

Иран пригрозил Израилю уничтожить все объекты равнозначным ударом
18 апреля 2024 14:48

Иран пригрозил Израилю уничтожить все объекты равнозначным ударом

Запорожскую АЭС вновь атаковали беспилотником
18 апреля 2024 13:42

Запорожскую АЭС вновь атаковали беспилотником

В Британии возникла нехватка жизненно важных лекарств
18 апреля 2024 13:41

В Британии возникла нехватка жизненно важных лекарств

В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным
18 апреля 2024 13:19

В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву
18 апреля 2024 13:09

Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву

Польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной
18 апреля 2024 13:06

Польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной