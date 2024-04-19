В Канаде раскрыли крупнейшую кражу золота на 15 млн долларов

Арестованы виновники крупнейшей в истории Канады кражи золота. Год назад из аэропорта в Торонто вынесли слитки на 15 миллионов долларов. И вот теперь арестованы шесть подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арестованы виновники крупнейшей в истории Канады кражи золота. Год назад из аэропорта в Торонто вынесли слитки на 15 миллионов долларов. И вот теперь арестованы шесть подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это бывшие сотрудники местной авиакомпании. В ходе обыска полиция изъяла у них 65 единиц огнестрельного оружия. Расследование продолжается. Известно, что ценный груз доставили из Швейцарии. Вскоре после разгрузки самолета золото исчезло. В полиции полагают, что похитители переплавляли и продавали его, а на выручку закупали оружие.