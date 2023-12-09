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США заблокировали резолюцию о прекращении огня в Газе

09 декабря 2023 10:21
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В Совбезе ООН США применили вето к законопроекту ОАЭ, требующему прекращения огня в Газе и освобождения заложников. 13 членов СБ ООН подписали резолюцию, но Штаты и Британия воздержались. Об этом пишет РИА Новости.

Российский представитель Дмитрий Полянский подверг критике американскую позицию, назвав ее циничной. В резолюции содержится требование прекращения огня и освобождения заложников, а также уважения международного права всеми сторонами.

Ранее Соединенные Штаты уже накладывали вето на резолюции, предотвращающие военные действия Израиля в Газе. Проект резолюции был внесен после требования генсека ООН Антонио Гутерреша о необходимости прекращения огня и предотвращении гуманитарной катастрофы в Газе.
 

# Международная политика # Антониу Гутерриш # Дмитрий Полянский

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