МОК допустил белорусов и россиян к Олимпиаде в Париже

МОК допустил белорусских и российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом и на строгих условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсмены теперь будут полностью без национальных символов: флага, гимна или любой другой атрибутики. Но пока число квалифицированных к Олимпиаде атлетов остается неутешительным. Только троих белорусов и восемь россиян допустили к соревнованиям. Огонь в масло подливает и Украина, выступая против какого-либо участия. Таким образом, парижская Олимпиада может недосчитаться большой части спортсменов из Беларуси и России.