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МОК допустил белорусов и россиян к Олимпиаде в Париже

09 декабря 2023 08:39
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МОК допустил белорусских и российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом и на строгих условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОК допустил белорусов и россиян к Олимпиаде в Париже-1

Спортсмены теперь будут полностью без национальных символов: флага, гимна или любой другой атрибутики. Но пока число квалифицированных к Олимпиаде атлетов остается неутешительным. Только троих белорусов и восемь россиян допустили к соревнованиям. Огонь в масло подливает и Украина, выступая против какого-либо участия. Таким образом, парижская Олимпиада может недосчитаться большой части спортсменов из Беларуси и России.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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