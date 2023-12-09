Эстонский парламент утвердил огромный бюджет на армию

Эстонский парламент принял новый план бюджета на следующий год. Новинкой для местных жителей стали огромные расходы на военные цели. Более 3 % от ВВП правительство планирует потратить на армию и нацоборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самые высокие показатели за всю историю независимости страны. И это при дефиците в государственной казне. Он, по прогнозам, в следующем году составит практически миллиард евро. Такая нелегкая ситуация в социальной жизни населения и стычки правительства со своими соседями приведут не к лучшей жизни северную страну.