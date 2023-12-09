Прямой эфир

Эстонский парламент утвердил огромный бюджет на армию

09 декабря 2023 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эстонский парламент принял новый план бюджета на следующий год. Новинкой для местных жителей стали огромные расходы на военные цели. Более 3 % от ВВП правительство планирует потратить на армию и нацоборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонский парламент утвердил огромный бюджет на армию-1

Это самые высокие показатели за всю историю независимости страны. И это при дефиците в государственной казне. Он, по прогнозам, в следующем году составит практически миллиард евро. Такая нелегкая ситуация в социальной жизни населения и стычки правительства со своими соседями приведут не к лучшей жизни северную страну.

# Международная политика # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Болгарии депутаты устроили потасовку во время обсуждения передачи Украине списанных БТР
09 декабря 2023 08:30

В Болгарии депутаты устроили потасовку во время обсуждения передачи Украине списанных БТР

США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
09 декабря 2023 08:25

США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Президент Словакии недовольна радикальными реформами нового премьер-министра
08 декабря 2023 19:43

Президент Словакии недовольна радикальными реформами нового премьер-министра