США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу
Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана. 31 августа, после 20-летнего присутствия, завершилась их миссия в стране. После того как последние самолеты покинули аэропорт Кабула, талибы заявили, что Афганистан, наконец, обрел полную независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице это событие отметили стрельбой в воздух, которая не стихала всю ночь. В небе были видны следы от трассирующих пуль. Представители движения уже обратились к мировому сообществу с призывом оказать всестороннюю помощь афганскому народу для налаживания мирной жизни.
Вопрос оказания гуманитарной помощи стране решался сегодня ночью и на экстренном заседании Совбеза ООН. В организации призвали талибов обеспечить безопасный выезд из Афганистана всех желающих. Как было заявлено, международное признание «Талибана» будет зависеть от действий членов движения.
А вот в самих США последние события восприняли совсем не радостно. Военные вслед за сенаторами призвали отправить Байдена в отставку. Экс-президент Трамп заявил, что вывод американских войск окончательно подорвал уважение к Штатам и назвал действующую администрацию «идиотами». За 20-летнюю миссию США потеряли погибшими более 2 000 человек. На содержание войск были потрачены миллиарды бюджетных денег, плюс оставленное оборудование почти на 90 миллиардов долларов. Таковы приблизительные итоги пребывания США в Афганистане.