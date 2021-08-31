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США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу

31 августа 2021 08:54
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Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана. 31 августа, после 20-летнего присутствия, завершилась их миссия в стране. После того как последние самолеты покинули аэропорт Кабула, талибы заявили, что Афганистан, наконец, обрел полную независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу-1

В столице это событие отметили стрельбой в воздух, которая не стихала всю ночь. В небе были видны следы от трассирующих пуль. Представители движения уже обратились к мировому сообществу с призывом оказать всестороннюю помощь афганскому народу для налаживания мирной жизни. 

США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу-4

Вопрос оказания гуманитарной помощи стране решался сегодня ночью и на экстренном заседании Совбеза ООН. В организации призвали талибов обеспечить безопасный выезд из Афганистана всех желающих. Как было заявлено, международное признание «Талибана» будет зависеть от действий членов движения. 

США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу-7

А вот в самих США последние события восприняли совсем не радостно. Военные вслед за сенаторами призвали отправить Байдена в отставку. Экс-президент Трамп заявил, что вывод американских войск окончательно подорвал уважение к Штатам и назвал действующую администрацию «идиотами». За 20-летнюю миссию США потеряли погибшими более 2 000 человек. На содержание войск были потрачены миллиарды бюджетных денег, плюс оставленное оборудование почти на 90 миллиардов долларов. Таковы приблизительные итоги пребывания США в Афганистане.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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