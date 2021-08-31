США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу

Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана. 31 августа, после 20-летнего присутствия, завершилась их миссия в стране. После того как последние самолеты покинули аэропорт Кабула, талибы заявили, что Афганистан, наконец, обрел полную независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице это событие отметили стрельбой в воздух, которая не стихала всю ночь. В небе были видны следы от трассирующих пуль. Представители движения уже обратились к мировому сообществу с призывом оказать всестороннюю помощь афганскому народу для налаживания мирной жизни.

Вопрос оказания гуманитарной помощи стране решался сегодня ночью и на экстренном заседании Совбеза ООН. В организации призвали талибов обеспечить безопасный выезд из Афганистана всех желающих. Как было заявлено, международное признание «Талибана» будет зависеть от действий членов движения.