В Швейцарии травмированных в горах коров стали доставлять домой на вертолёте

Новости Швейцарии. Уровень любви к животным в Швейцарии, похоже, подняли на небывалую высоту. Там травмированных на высокогорных пастбищах коров стали доставлять домой на вертолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Уровень любви к животным в Швейцарии, похоже, подняли на небывалую высоту. Там травмированных на высокогорных пастбищах коров стали доставлять домой на вертолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую необычную спасательную операцию развернули на одном из перевалов на высоте 2 000 метров.
10 буренок по очереди цепляли тросом и быстро доставляли в безопасное место. А там они уже спокойно и терпеливо ждали, когда их догонит остальное стадо.