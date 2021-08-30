В Швейцарии травмированных в горах коров стали доставлять домой на вертолёте

Новости Швейцарии. Уровень любви к животным в Швейцарии, похоже, подняли на небывалую высоту. Там травмированных на высокогорных пастбищах коров стали доставлять домой на вертолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую необычную спасательную операцию развернули на одном из перевалов на высоте 2 000 метров.