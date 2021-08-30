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В Швейцарии травмированных в горах коров стали доставлять домой на вертолёте

30 августа 2021 15:03
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Новости Швейцарии. Уровень любви к животным в Швейцарии, похоже, подняли на небывалую высоту. Там травмированных на высокогорных пастбищах коров стали доставлять домой на вертолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии травмированных в горах коров стали доставлять домой на вертолёте-1

Такую необычную спасательную операцию развернули на одном из перевалов на высоте 2 000 метров.

В Швейцарии травмированных в горах коров стали доставлять домой на вертолёте-4

10 буренок по очереди цепляли тросом и быстро доставляли в безопасное место. А там они уже спокойно и терпеливо ждали, когда их догонит остальное стадо.

# Животные # Фотофакт

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