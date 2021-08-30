Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

Новости Афганистана. Обстановка в Афганистане остается непростой. Аэропорт Кабула 30 августа вновь подвергся обстрелу. Очевидицы говорят о шести пролетевших ракетах. Пять из них сбили американские ПВО. Одна достигла цели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Исламского государства».

Между тем количество погибших в результате авиаудара США в Кабуле выросло до 12 человек. Шесть из них – дети. Пентагон заявил, что целью был автомобиль боевиков ИГ, в котором находилось большое количество взрывчатки и несколько смертников, ехавших в кабульский аэропорт. Все погибшие были мирными жителями.