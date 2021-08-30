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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

30 августа 2021 15:19
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Новости Афганистана. Обстановка в Афганистане остается непростой. Аэропорт Кабула 30 августа вновь подвергся обстрелу. Очевидицы говорят о шести пролетевших ракетах. Пять из них сбили американские ПВО. Одна достигла цели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Исламского государства».

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула-1

Между тем количество погибших в результате авиаудара США в Кабуле выросло до 12 человек. Шесть из них – дети. Пентагон заявил, что целью был автомобиль боевиков ИГ, в котором находилось большое количество взрывчатки и несколько смертников, ехавших в кабульский аэропорт. Все погибшие были мирными жителями.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула-4

Официальные представители «Талибана» заявили, что своими действиями США нарушили суверенитет Афганистана. 31 августа, кстати, истекает последний срок вывода американских войск из страны, после чего их пребывание будет считаться оккупацией. Талибы уже объявили, что 31 августа кабульский аэропорт полностью перейдет под их контроль. Обстановка в Афганистане станет главной темой внеочередного заседания Совбеза ООН.

# Нападение # Фотофакт

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