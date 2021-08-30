В Киеве журналисты закрытых СМИ заклеили себе рты чёрной лентой

Новости Украины. В Киеве прошла акция протеста против уничтожения свободы слова в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Киеве прошла акция протеста против уничтожения свободы слова в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни журналистов закрытых властью СМИ собрались у американского посольства, держа в руках плакаты с надписью «Свобода прессы – основа для свободы всего».
Многие заклеили себе рты черной лентой. Участники акции передали в диппредставительство США письмо Байдену, в котором его попросили объяснить украинскому президенту недопустимость незаконного закрытия СМИ.