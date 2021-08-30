Прямой эфир

В Киеве журналисты закрытых СМИ заклеили себе рты чёрной лентой

30 августа 2021 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Киеве прошла акция протеста против уничтожения свободы слова в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве журналисты закрытых СМИ заклеили себе рты чёрной лентой-1

Сотни журналистов закрытых властью СМИ собрались у американского посольства, держа в руках плакаты с надписью «Свобода прессы – основа для свободы всего».

В Киеве журналисты закрытых СМИ заклеили себе рты чёрной лентой-4

Многие заклеили себе рты черной лентой. Участники акции передали в диппредставительство США письмо Байдену, в котором его попросили объяснить украинскому президенту недопустимость незаконного закрытия СМИ.

# Акции протеста # Джо Байден # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии травмированных в горах коров стали доставлять домой на вертолёте
30 августа 2021 15:03

В Швейцарии травмированных в горах коров стали доставлять домой на вертолёте

20 человек погибли и более 50 пропали без вести после столкновения судов в Перу
30 августа 2021 10:10

20 человек погибли и более 50 пропали без вести после столкновения судов в Перу

В Милане сгорел 15-этажный жилой дом
30 августа 2021 10:08

В Милане сгорел 15-этажный жилой дом