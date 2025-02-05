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10 человек погибли в результате стрельбы в шведском городе Эребру

05 февраля 2025 06:43
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В шведском городе Эребру, что в 200 километрах от столицы, произошла трагедия: в результате стрельбы в образовательном центре для взрослых погибло около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 человек погибли в результате стрельбы в шведском городе Эребру-2

Этот инцидент стал самым смертоносным в истории Швеции за последние годы. Полиция считает, что стрелок, вероятно, среди погибших, однако его мотивы остаются неизвестными. Версия о терроризме пока не рассматривается. Несколько человек получили серьезные ранения и находятся в больнице.

# Стрельба # Швеция

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