США отложили введение пошлин на товары из Мексики и Канады

Мексика и Канада договорились с Дональдом Трампом на месяц отложить введение торговых пошлин. Обе страны пообещали усилить охрану границы со Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевым моментом договоренностей стало решение Мехико – отправить на границу 10 тысяч бойцов нацгвардии для борьбы с контрабандой наркотиков. Оттава выделит дополнительные 1 миллиард 300 миллионов долларов на закупку новых вертолетов для пограничников, улучшение технологий и набор сотрудников. Кроме того, Канада пообещала улучшить координацию с американскими коллегами и, в целом, делать больше для прекращения перевозки через границу наркотиков и отмывания денег.