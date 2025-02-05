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США отложили введение пошлин на товары из Мексики и Канады

05 февраля 2025 07:21
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Мексика и Канада договорились с Дональдом Трампом на месяц отложить введение торговых пошлин. Обе страны пообещали усилить охрану границы со Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США отложили введение пошлин на товары из Мексики и Канады-2

Ключевым моментом договоренностей стало решение Мехико – отправить на границу 10 тысяч бойцов нацгвардии для борьбы с контрабандой наркотиков. Оттава выделит дополнительные 1 миллиард 300 миллионов долларов на закупку новых вертолетов для пограничников, улучшение технологий и набор сотрудников. Кроме того, Канада пообещала улучшить координацию с американскими коллегами и, в целом, делать больше для прекращения перевозки через границу наркотиков и отмывания денег.

# Международная политика # США # Мексика

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