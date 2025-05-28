«Грязные игры». Президентская кампания в Польше приобрела настолько скандальный характер, что в честности ее итогов уже стали сомневаться даже самые близкие союзники Варшавы. Вашингтон обвиняет Польшу в двойных стандартах, а весь Евросоюз в недемократичности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Комитете по иностранным делам Палаты представителей США откровенно обеспокоены возможными нарушениями и массовыми фальсификациями на президентских выборах в Польше. При этом американские парламентарии требуют вмешательства Брюсселя. Законодатели обратились с официальным письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой организовать срочный брифинг для прояснения ситуации.

А непонятного в этой ситуации для Вашингтона немало. Например, почему при молчаливой поддержке ЕС польские власти во главе с премьер-министром Дональдом Туском нарушают демократические нормы на текущих президентских выборах. В частности, речь идет о возможности незаконного зарубежного финансирования кампании мэра Варшавы Рафала Тшасковского, связанного с организациями небезызвестного Джорджа Сороса. В Вашингтоне подчеркнули, что подобные действия ставят под сомнение приверженность ЕС демократическим принципам.