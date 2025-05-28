Позиция Украины вообще удивляет своей непоследовательностью. С одной стороны, Зеленский заявляет о готовности сделать все для заключения мира, а с другой, и вот это уже показательно, опять умоляет страны Запада выделить деньги для продолжения боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы киевского режима, Украине необходимо ни много ни мало 30 миллиардов долларов. Громадные суммы нужны для того, чтобы наладить производство оружия, и понятно, что с далеко не мирными целями. Чтобы наладить стратегическое сотрудничество с Германией и выбить финансирование, Зеленский даже приехал в Берлин.