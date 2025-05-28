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Зеленский запросил у стран Запада 30 млрд долларов для продолжения боевых действий

28 мая 2025 15:58
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Позиция Украины вообще удивляет своей непоследовательностью. С одной стороны, Зеленский заявляет о готовности сделать все для заключения мира, а с другой, и вот это уже показательно, опять умоляет страны Запада выделить деньги для продолжения боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы киевского режима, Украине необходимо ни много ни мало 30 миллиардов долларов. Громадные суммы нужны для того, чтобы наладить производство оружия, и понятно, что с далеко не мирными целями. Чтобы наладить стратегическое сотрудничество с Германией и выбить финансирование, Зеленский даже приехал в Берлин.

Зеленский запросил у стран Запада 30 млрд долларов для продолжения боевых действий-2

И, нужно сказать, они нашли общий язык с канцлером ФРГ. Фридрих Мерц уже пообещал оказывать помощь Украине, цитата: «Столько, сколько потребуется». А чтобы не быть голословным, дал добро на поставку Киеву дальнобойного оружия и даже на организацию совместного производства. Видимо, такими методами, по коллективному мнению Киева и Запада, можно достичь прекращения конфликта в Украине.

# Фридрих Мерц # Владимир Зеленский # Международная политика

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