Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов с мирными предложениями

Надежда на мирное разрешение украинского конфликта уже не кажется такой эфемерной. Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, обмен военнопленными на белорусской земле – все это основания для следующего шага. А это должно быть четкое видение каждой из сторон сценария прекращения огня. Проекты меморандума с мирными предложениями, подготовленные Россией и Украиной, уже предоставлены сторонам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кремле отметили, что работа над российским документом по Украине находится на финальной стадии, вскоре станет известно его содержание. И тогда речь зайдет о следующем раунде переговоров. При этом пресс-секретарь российского лидера призвал аккуратно относиться к сообщениям СМИ касаемо условий Москвы по урегулированию конфликта, поскольку большая часть «гуляющей» в Сети информации – откровенные фейки. Сам меморандум будет передан украинской стороне сразу после его готовности.