Прямой эфир

Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов с мирными предложениями

28 мая 2025 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Надежда на мирное разрешение украинского конфликта уже не кажется такой эфемерной. Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, обмен военнопленными на белорусской земле – все это основания для следующего шага. А это должно быть четкое видение каждой из сторон сценария прекращения огня. Проекты меморандума с мирными предложениями, подготовленные Россией и Украиной, уже предоставлены сторонам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кремле отметили, что работа над российским документом по Украине находится на финальной стадии, вскоре станет известно его содержание. И тогда речь зайдет о следующем раунде переговоров. При этом пресс-секретарь российского лидера призвал аккуратно относиться к сообщениям СМИ касаемо условий Москвы по урегулированию конфликта, поскольку большая часть «гуляющей» в Сети информации – откровенные фейки. Сам меморандум будет передан украинской стороне сразу после его готовности.

Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов с мирными предложениями-2

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Пока мы не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандумов и выработать перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды, а специальная военная операция продолжается.

Что касается площадки для следующего раунда переговоров, никаких решений пока не принято. Москва предлагала в качестве возможного варианта Беларусь, но украинская сторона отвергла идею. Вполне возможно, что переговоры вновь примет Турция.

Напомним, именно в Стамбуле 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры сторон. Здесь Россия и Украина договорились о подготовке предложений по возможному прекращению огня, а также о самом масштабном с начала конфликта обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Процесс прошел в три этапа при активном участии Беларуси.

Фото: kremlin.ru

# Дмитрий Песков # Украина # Россия # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский запросил у стран Запада 30 млрд долларов для продолжения боевых действий
28 мая 2025 15:58

Зеленский запросил у стран Запада 30 млрд долларов для продолжения боевых действий

В Telegram появится чат-бот Grok от компании Маска xAI
28 мая 2025 14:44

В Telegram появится чат-бот Grok от компании Маска xAI

Мерц обещает сделать всё, чтобы не запустить «Северный поток-2»
28 мая 2025 14:14

Мерц обещает сделать всё, чтобы не запустить «Северный поток-2»