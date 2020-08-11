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США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября

11 августа 2020 07:04
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Новости США. США планируют сократить военный контингент в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам министра обороны Соединенных Штатов, уже к концу ноября он составит менее 5 000 человек.

США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября-1

Ранее с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп. В настоящее время в Афганистане дислоцированы 8 600 американских военных.

США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября-4

Напомним, США начали вывод своих войск из этой страны еще в марте. В обмен на частичный вывод американских войск «Талибан» должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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