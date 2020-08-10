Нурсултан Назарбаев подчеркнул личный вклад Александра Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского партнёрства

Новости Беларуси. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев:

Проголосовав за вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь.

Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул личный вклад Александра Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, которое базируется на традициях дружбы и взаимоуважения.

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