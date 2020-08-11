Турция готова испытать свою вакцину против коронавируса на людях

Новости Турции. Разработчики турецкой вакцины против COVID-19 получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два препарата против коронавируса уже успешно прошли тесты на животных. Теперь предстоит провести испытания на людях и оценить надежность и безопасность этих медицинских препаратов.