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Турция готова испытать свою вакцину против коронавируса на людях

11 августа 2020 06:37
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Новости Турции. Разработчики турецкой вакцины против COVID-19 получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция готова испытать свою вакцину против коронавируса на людях-1

Два препарата против коронавируса уже успешно прошли тесты на животных. Теперь предстоит провести испытания на людях и оценить надежность и безопасность этих медицинских препаратов.

Турция готова испытать свою вакцину против коронавируса на людях-4

На данный момент турецкие врачи работают над созданием 8 вакцин и 10 препаратов против COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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