Турция готова испытать свою вакцину против коронавируса на людях

Новости Турции. Разработчики турецкой вакцины против COVID-19 получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Разработчики турецкой вакцины против COVID-19 получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два препарата против коронавируса уже успешно прошли тесты на животных. Теперь предстоит провести испытания на людях и оценить надежность и безопасность этих медицинских препаратов.
На данный момент турецкие врачи работают над созданием 8 вакцин и 10 препаратов против COVID-19.