Сектор туризма во Франции потерял от 30 до 40 млрд евро

Новости Франции. Во Франции сектор туризма потерял от 30 до 40 миллиардов евро из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году закрытые границы и страх заразиться или оказаться запертым на карантин заставили многих туристов пересмотреть свои привычки путешествовать.

Экономисты подсчитали, что доходы в сфере туризма сократились почти в 4 раза. Для сравнения: в предыдущие годы выручка оценивалась в 180 миллиардов евро. При этом 60 миллиардов из них приходилось на иностранных путешественников.