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Сектор туризма во Франции потерял от 30 до 40 млрд евро

11 августа 2020 06:54
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Новости Франции. Во Франции сектор туризма потерял от 30 до 40 миллиардов евро из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сектор туризма во Франции потерял от 30 до 40 млрд евро-1

В 2020 году закрытые границы и страх заразиться или оказаться запертым на карантин заставили многих туристов пересмотреть свои привычки путешествовать.

Сектор туризма во Франции потерял от 30 до 40 млрд евро-4

Экономисты подсчитали, что доходы в сфере туризма сократились почти в 4 раза. Для сравнения: в предыдущие годы выручка оценивалась в 180 миллиардов евро. При этом 60 миллиардов из них приходилось на иностранных путешественников.

# Коронавирус # Фотофакт

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