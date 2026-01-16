Прямой эфир

В единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40%

16 января 2026 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зима испытывает на прочность стратегию энергетической безопасности Евросоюза. Так, в единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40%-2

Этого объема может не хватить для годового снабжения не только Литвы, Латвии и Эстонии, но и Финляндии. Однако не только в этих странах ситуация близка к критической. Запасы в немецких, голландских и французских хранилищах стремительно сокращаются и приближаются к историческим минимумам. При этом европейский газ продолжает активно расходоваться, в том числе и в Украине.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон: ЕС срочно нужен аналог «Орешника»
16 января 2026 12:49

Макрон: ЕС срочно нужен аналог «Орешника»

В Бухаресте прошли столкновения протестующих с полицейскими
16 января 2026 10:51

В Бухаресте прошли столкновения протестующих с полицейскими

Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
16 января 2026 10:49

Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин