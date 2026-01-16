В Иране удалось ликвидировать около 3 тысяч участников террористических группировок

Спустя две недели ожесточенных протестов – ситуация в Иране постепенно стабилизируется. В стране удалось ликвидировать около 3 тысяч участников террористических группировок. Предполагается, что именно они виновны в разжигании беспорядков и гибели людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Ирана заявил, что деятельность задержанных финансировалась из-за рубежа. Установлены даже конкретные расценки. По версии Тегерана, людей намеренно толкали на преступления за деньги, чтобы искусственно спровоцировать США на ответные меры. Ранее Вашингтон заявлял о готовности ударить по Ирану, если силовики начнут подавлять протесты. Однако граждане уверены, что сейчас Штаты не готовы к возможной войне.

– Господин Трамп много говорит и стремится заставить иранский народ преклонить колени. Это ошибка. Мы будем противостоять ему всеми силами.

– В прошлый раз мы дали им решительный отпор, я не думаю, что они осмелятся снова напасть.

Известно, что представители Саудовской Аравии, Катара и Омана предостерегли США от резких шагов в отношении Ирана. В результате Вашингтон ввел санкции против нескольких физических и юрлиц Исламской Республики. Кроме того, американцы начали стягивать свои авианосцы к границам Ирана.