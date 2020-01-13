США предложили КНДР возобновить переговоры

Администрация американского лидера связалась с КНДР с предложением возобновить диалог в Стокгольме, чтобы Ким Чен Ын выполнил свое обещание о денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, с 2018 года состоялись два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к разоружению полуострова и нормализации отношений, а также 4 межкорейских саммита. Однако диалог по всем направлениям зашёл в тупик.

Американская сторона требует более решительных и ощутимых шагов от Пхеньяна по отказу от ядерного оружия. В Северной Корее, в свою очередь заявляют, что США вовсе не предпринимают никаких действий в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.