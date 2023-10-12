Прямой эфир

В Британии планируют освобождать заключённых

12 октября 2023 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Британии планируют освобождать заключенных. Тюрьмы Англии и Уэльса переполнены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии планируют освобождать заключённых-1

Как сообщает местная газета, судьям королевства даже приказано отложить слушания по вынесению приговоров. Содержать злоумышленников попросту негде. Кроме того, рассматривался в Британии вариант залога. В частности, в отношении людей, осужденных за насилие. Правда, министр безопасности страны заверил, что этого не случится. По прогнозам правительства, к ноябрю количество заключенных превысит 89 тысяч человек.

# Тюрьма # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Долг Евросоюза достигнет 900 млрд долларов уже через 3 года
12 октября 2023 18:30

Долг Евросоюза достигнет 900 млрд долларов уже через 3 года

В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений
12 октября 2023 18:21

В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений

«ПиС» использовала доходы крупных госпредприятий. Что происходит в Польше перед выборами?
12 октября 2023 16:45

«ПиС» использовала доходы крупных госпредприятий. Что происходит в Польше перед выборами?