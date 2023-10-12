В Британии планируют освобождать заключённых

Как сообщает местная газета, судьям королевства даже приказано отложить слушания по вынесению приговоров. Содержать злоумышленников попросту негде. Кроме того, рассматривался в Британии вариант залога. В частности, в отношении людей, осужденных за насилие. Правда, министр безопасности страны заверил, что этого не случится. По прогнозам правительства, к ноябрю количество заключенных превысит 89 тысяч человек.