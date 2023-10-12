В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений

В США растут акции производителей вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эскалация конфликтов, в частности палестино-израильского, – возможность заработать для американских предпринимателей.

Так, по итогам 2022 года объем военных продаж в США увеличился почти на 50 %. В большей степени на рост показателей повлияла поддержка Украины. Кроме того, Штаты продолжают реализовывать оружие Тайваню.