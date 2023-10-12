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В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений

12 октября 2023 18:21
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В США растут акции производителей вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эскалация конфликтов, в частности палестино-израильского, – возможность заработать для американских предпринимателей.

В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений-1

Так, по итогам 2022 года объем военных продаж в США увеличился почти на 50 %. В большей степени на рост показателей повлияла поддержка Украины. Кроме того, Штаты продолжают реализовывать оружие Тайваню.

# Оружие и боеприпасы # Новости США # Фотофакт

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