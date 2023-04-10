США перебросили крупнейшую ударную атомную подлодку в Персидский залив

Субмарина способна нести более 150 ракет «Томагавк», и ее появление в зоне Персидского залива может серьезно усилить напряженность в регионе. В Пентагоне заявили, что эта военная миссия направлена на сдерживание Ирана и поддержание стабильности одного из самых загруженных морских путей в мире, через который проходит около 20 % мирового экспорта нефти. Якобы Тегеран готовит нападение на торговые суда в Персидском заливе и Аравийском море. Правда, военные эксперты отметили одну особенность: о месте нахождения подлодки сообщили официально. А этого обычно не делают. Из чего следует вывод: США желают продемонстрировать военную мощь и предупредить Иран о готовности применить оружие.