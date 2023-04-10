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Пригожин: ВСУ собрали свыше 200 тысяч бойцов для контрнаступления

10 апреля 2023 07:32
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Порядка двухсот тысяч солдат подготовлено Вооруженными силами Украины для контрнаступательной операции. По некоторым данным, цифра может доходить до четырехсот тысяч. 

Такие данные озвучил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, приводит его слова ТАСС. В воскресенье, 9 апреля, в СМИ, со ссылкой на слитые засекреченные документы США по Украине, появилась информация, что Киев перебросил свои элитные войска, которые готовились для наступательной операции, под Артемовск. 

Военные эксперты и представители украинских властей анонсировали, что Киев может начать контрнаступательную операцию в ближайшие недели или месяцы. Ранее украинский лидер Зеленский назвал захват Крыма единственным вариантом, при котором возможно достижение порядка в мире. 
 

# Международная политика # Евгений Пригожин

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