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США не рассчитывают на мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году

13 апреля 2023 06:28
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Американская разведка не считает, что урегулирование украинского конфликта мирным путем возможно 2023 году. Штаты не рассчитывают на переговоры между Москвой и Киевом.

По оценкам разведслужб США, мирные переговоры маловероятны в текущем году при всех предполагаемых сценариях, пишет РИА Новости со ссылкой на  Washington Post. Такую информацию издание публикует на основе слитых в апреле в общий доступ предположительно секретных документов Пентагона.

СМИ также сообщает, что ситуацию по мирным переговорам прокомментировал американский чиновник. Он отметил, что их начало зависит от украинского президента Зеленского. В Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Киев на этот шаг не идет.

Ранее сообщалось, что разведка США делала прогноз на случай удара Украины по Кремлю. Этот сценарий рассматривался американскими в числе других, например, таких как смерть президента Зеленского. 

# Международная политика

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