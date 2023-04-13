США не рассчитывают на мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году

Американская разведка не считает, что урегулирование украинского конфликта мирным путем возможно 2023 году. Штаты не рассчитывают на переговоры между Москвой и Киевом.

По оценкам разведслужб США, мирные переговоры маловероятны в текущем году при всех предполагаемых сценариях, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post. Такую информацию издание публикует на основе слитых в апреле в общий доступ предположительно секретных документов Пентагона.

СМИ также сообщает, что ситуацию по мирным переговорам прокомментировал американский чиновник. Он отметил, что их начало зависит от украинского президента Зеленского. В Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Киев на этот шаг не идет.

Ранее сообщалось, что разведка США делала прогноз на случай удара Украины по Кремлю. Этот сценарий рассматривался американскими в числе других, например, таких как смерть президента Зеленского.