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​NYT: разведка США делала прогноз на случай удара Украины по Кремлю

12 апреля 2023 14:31
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Американская разведка просчитала возможные варианты в случае удара по Кремлю со стороны Украины. По оценкам спецслужб, последствия такого развития событий остаются в значительной степени непредсказуемыми.

Удар по Кремлю разведслужбами обозначен как гипотетический, Штаты не передают Киеву оружие, с которым возможна такая атака, следует из слитых в открытый доступ документов Пентагона по Украине, приводит информацию ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Этот сценарий рассматривался разведкой США в числе других, например, таких как смерть президента Зеленского. В статье перечислены несколько вариантов развития событий: от эскалации конфликта до мирных переговоров. Отмечается, что американская разведка не выделила среди всех наиболее вероятные прогнозы по развитию ситуации. 

# Международная политика

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