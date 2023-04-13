​В МИД РФ заявили о росте рисков военного столкновения с НАТО

Риски столкновения в военном плане между Российской Федерацией и НАТО возрастают. Это понимают все. Такое заявление сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

В качестве примера представитель МИД РФ привел положение в Балтийском регионе, где при участии НАТО спокойная область стала «зоной военного соперничества», приводит его слова РИА Новости. Грушко отметил, что РФ старалась разными способами привести ситуацию в норму, но все предложения российской стороны Альянсом отсеивались. После присоединения к НАТО Финляндии линия соприкосновения между Россией и НАТО увеличилась на 1200 километров, а вместе с тем и кратно возросли риски военного столкновения. Дипломат обратил внимание, что Кремль вынужден реагировать и принимать меры по обеспечению собственной безопасности. РФ держит ситуацию на контроле после вступления Финляндии в Альянс, меры будут приниматься по мере развития ситуации.