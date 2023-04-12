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Шведам грозит ухудшение здоровья из-за высоких цен на продукты

12 апреля 2023 21:20
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Новости Швеции. В Швеции прогнозируют ухудшение здоровья населения. Причина тому – высокие цены на продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведам грозит ухудшение здоровья из-за высоких цен на продукты-1

Из-за чего жителям приходится выбирать не качественное, а дешевое. Текущей ситуацией обеспокоены местные СМИ. По их данным, все больше шведов экономят на еде и употребляют меньше овощей, фруктов, рыбы и мяса. Зато чаще в рационе местных встречаются полуфабрикаты и фастфуд. Местное продовольственное агентство уже в курсе проблемы. Как заявили специалисты, такая чрезмерная экономия жителей по факту на своем здоровье ведет как минимум к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

# Экономический кризис # Новости Швеции # Фотофакт

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