Шведам грозит ухудшение здоровья из-за высоких цен на продукты

Из-за чего жителям приходится выбирать не качественное, а дешевое. Текущей ситуацией обеспокоены местные СМИ. По их данным, все больше шведов экономят на еде и употребляют меньше овощей, фруктов, рыбы и мяса. Зато чаще в рационе местных встречаются полуфабрикаты и фастфуд. Местное продовольственное агентство уже в курсе проблемы. Как заявили специалисты, такая чрезмерная экономия жителей по факту на своем здоровье ведет как минимум к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.