Более тысячи контрафактных чебурашек. В России таможенники изъяли необычный груз

Новости России. Необычный груз изъяли уссурийские таможенники. В багаже жителя Китая – пассажира одного из автобусов – обнаружили более тысячи контрафактных чебурашек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия нелегальных игрушек уместилась лишь в семь огромных пакетов. Как рассказал злоумышленник, чебурашек он планировал передать другу, который работает на одном из российских рынков. Однако до конечного пункта игрушки уже не доедут, а иностранцу теперь грозит штраф.