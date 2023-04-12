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Более тысячи контрафактных чебурашек. В России таможенники изъяли необычный груз

12 апреля 2023 21:23
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Новости России. Необычный груз изъяли уссурийские таможенники. В багаже жителя Китая – пассажира одного из автобусов – обнаружили более тысячи контрафактных чебурашек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи контрафактных чебурашек. В России таможенники изъяли необычный груз-1

Партия нелегальных игрушек уместилась лишь в семь огромных пакетов. Как рассказал злоумышленник, чебурашек он планировал передать другу, который работает на одном из российских рынков. Однако до конечного пункта игрушки уже не доедут, а иностранцу теперь грозит штраф.

# Контрабанда # Новости России # Фотофакт

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