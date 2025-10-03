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США находятся в состоянии вооружённого конфликта с наркоторговцами – Трамп

03 октября 2025 09:40
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Дональд Трамп вновь сделал громкое заявление, которое привлекло внимание мировых СМИ. Глава Белого дома сообщил, что США находятся в состоянии вооруженного конфликта, а главным врагом в этой войне стали наркоторговцы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США находятся в состоянии вооружённого конфликта с наркоторговцами – Трамп-2

Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на секретный доклад, представленный администрацией президента Конгрессу. В нем действия картелей приравниваются к вооруженному нападению на Соединенные Штаты. Это дает законные основания для проведения прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против наркоторговцев, а также ликвидацию контрабандистов, даже если те не представляют никакой угрозы.

Также их можно задерживать на неопределенный срок без суда и преследовать юридически в военных трибуналах. Однако это решение администрации Трампа вызвало критику со стороны экспертов в области международного права. Они указывают на то, что торговля наркотиками сама по себе не попадает под общепринятое определение «вооруженного нападения» на государство.

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# Международная политика # Дональд Трамп

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