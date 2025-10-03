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В Норвегии нашли потерявшихся у границы РФ военных

03 октября 2025 09:30
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В Норвегии нашли потерявшихся у границы РФ военных-0

Пятеро норвежских солдат, пропавших 2 октября во время учений в Финнмарке, найдены целыми и невредимыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TV2.

Первоначально была потеряна связь с десятью военнослужащими, пятеро были найдены сразу, остальные позже.

В Норвегии во время учений у границы с РФ пропали пять военных

Утром военные сообщили в полицию о местонахождении пропавших: одни отправились на блокпост, другие связались по радиоканалам. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Фото: pixabay

# Военные учения # Армия

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