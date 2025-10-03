Около 600 тысяч французов вышли на марши против предложений правительства

Франция вновь оказалась во власти общенациональных протестов. Сотни тысяч граждан вышли на улицы городов выступая против мер жесткой экономии, предложенных правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франция вновь оказалась во власти общенациональных протестов. Сотни тысяч граждан вышли на улицы городов выступая против мер жесткой экономии, предложенных правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным профсоюзов, прошли более 240 маршей и демонстраций, в которых приняли участие около 600 тысяч человек. Возмущение людей вызвал тот факт, что сократить дефицит бюджета власти решили за счет простых французов, уменьшая их зарплаты и пенсии, лишая социальной помощи, загоняя в нищету.
Софи Бине, глава Всеобщей конфедерации труда Франции:
Многотысячный протест свидетельствует о рекордном уровне недоверия и гнева в стране. Мы не пойдем на дальнейшие ущемления прав трудящихся в этом проекте бюджета. Мы не пойдем на реформу страхования по безработице, на ликвидацию трех тысяч рабочих мест для госслужащих, на увеличение взносов в медицинское страхование, на сокращение пенсий, социальных пособий, зарплат. Хотя правительством ежегодно без каких-либо условий и встречных требований бизнесу выделяется 211 миллиардов евро государственной помощи. Это в четыре раза превышает национальный бюджет на образование.
Манифестации прошли во всех крупных городах страны включая Марсель, Лион и Бордо. Похожие по масштабу акции протеста фиксировались только в 2023 году, когда французское правительство проводило пенсионную реформу.
Спустя две недели после назначения новому премьеру Франции планируют вынести вотум недоверия.