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По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело

28 июля 2025 17:27
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Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов. В том числе и в Минск. Как стало известно, 28-29 июля не состоятся шесть пар рейсов на линии Москва – Минск. Причиной стал масштабный сбой в информационных системах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело-2

В воздушной гавани Шереметьево скопились толпы пассажиров, ожидающих вылета. Чтобы минимизировать возникшие сложности, Министерство транспорта и Росавиация пересаживают людей на рейсы других авиакомпаний, пока специалисты «Аэрофлота» работают над восстановлением штатной работы сервисов.

Ранее сообщалось, что из 260 запланированных вылетов к выполнению готовятся 206. Во избежание столпотворения в нескольких воздушных гаванях Москвы пассажиров, чьи рейсы отменены или задерживаются, попросили покинуть здание. Люди пытаются забронировать гостиницы и надеются на скорую нормализацию ситуации.

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело-4

Узнавала, можно ли переоформить билет на следующий день. Сказали, что никаких гарантий они не дают, что этот рейс тоже не отменится. Поэтому просто просили покинуть аэропорт, либо улететь какой-то другой авиакомпанией, либо каким-то другим образом уехать.

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело-6

Очередь на выдачу гостиниц. Мы, получается, задержались при рейсе из Казани в Москву на час и не успели на транзитную пересадку. Нам сказали, что следующий рейс будет только первого числа.

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. В ведомстве отметили, что причиной сбоя в информационной системе стала хакерская атака.

# Авиасообщение # Хакеры

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