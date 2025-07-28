По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов. В том числе и в Минск. Как стало известно, 28-29 июля не состоятся шесть пар рейсов на линии Москва – Минск. Причиной стал масштабный сбой в информационных системах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воздушной гавани Шереметьево скопились толпы пассажиров, ожидающих вылета. Чтобы минимизировать возникшие сложности, Министерство транспорта и Росавиация пересаживают людей на рейсы других авиакомпаний, пока специалисты «Аэрофлота» работают над восстановлением штатной работы сервисов. Ранее сообщалось, что из 260 запланированных вылетов к выполнению готовятся 206. Во избежание столпотворения в нескольких воздушных гаванях Москвы пассажиров, чьи рейсы отменены или задерживаются, попросили покинуть здание. Люди пытаются забронировать гостиницы и надеются на скорую нормализацию ситуации.

Узнавала, можно ли переоформить билет на следующий день. Сказали, что никаких гарантий они не дают, что этот рейс тоже не отменится. Поэтому просто просили покинуть аэропорт, либо улететь какой-то другой авиакомпанией, либо каким-то другим образом уехать.